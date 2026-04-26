Basketball
ProB Playoffs : EN BASKETS Schwelm vs. ETB Miners - Match 2
EN Baskets Schwelm·
@enbasketsschwelm
Basketball
ProB Playoffs: BG Hessing Leitershofen vs. EN BASKETS Schwelm - Spiel 3
BG Hessing Leitershofen·
Basketball
ProB Playoffs: EN BASKETS Schwelm vs. BG Hessing Leitershofen - Spiel 2
EN Baskets Schwelm·
Basketball
ProB Playoffs: BG Hessing Leitershofen vs. EN BASKETS Schwelm - Spiel 1
BG Hessing Leitershofen·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. EN BASKETS Schwelm
Baskets Juniors TSG Westerstede·