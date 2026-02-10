Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Essen 109,99 € Team Pass 26/27 Kirchheim 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Continuer ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights ETB Miners 24/10/26, 17:15 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights. @2bblBasketballETB MinersKreisbau Kirchheim KnightsBARMER 2. Basketball BundesligaETB Miners est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.