Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € Pass d'équipe 2026/27 - Regensburg 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 9Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg Füchse Berlin Frauen 14/11/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : vidéo-en direct du match Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenFüchse Berlin FrauenESV 1927 Regensburg FrauenFüchse Berlin Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.