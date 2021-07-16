Diffusion en direct vidéo du match entre les Füchsen Berlin et le SV Werder Bremen le 21/08/2026 à 19h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. #dhbpokal Handball Füchse Berlin Frauen SV Werder Bremen Frauen dhbpokal

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