Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Brême 39,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Füchse Berlin vs. SV Werder Bremen Füchse Berlin Frauen 21/08/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match entre les Füchsen Berlin et le SV Werder Bremen le 21/08/2026 à 19h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. #dhbpokalHandballFüchse Berlin FrauenSV Werder Bremen FrauendhbpokalFüchse Berlin Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.