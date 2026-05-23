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ProA Demi-finale : Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Match 2

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GIESSEN 46ers
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23/05/26, 16:45

Diffusion en direct vidéo du match de basketball Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 23/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball GIESSEN 46ers Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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