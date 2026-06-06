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Gießen Golden Dragons
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Aujourd'hui
13:45
*MATCH REPORTÉ AU 23.08.2026* GFL2 : Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers
Gießen Golden Dragons
Football américain
vs.
16/08/26
12:45
GFL2: syNeo Albershausen Crusaders vs. Gießen Golden Dragons
Albershausen Crusaders
Football américain
vs.
Alle Videos
25/07/26
13:45
GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers
Gießen Golden Dragons
Football américain
18/07/26
13:45
GFL2: Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons
Wiesbaden Phantoms
Football américain
20/06/26
13:43
GFL2: Augsburg Centurions vs. Gießen Golden Dragons
Augsburg Centurions
Football américain
13/06/26
13:45
GFL2: Gießen Golden Dragons vs. syNeo Albershausen Crusaders
Gießen Golden Dragons
Football américain
06/06/26
13:45
GFL2: Biberach Beavers vs. Gießen Golden Dragons
Biberach Beavers
Football américain
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