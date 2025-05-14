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Rexel Super Cup : HSG Blomberg-Lippe vs Borussia Dortmund

Alsco Handball Bundesliga Frauen
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Diffusion en direct vidéo du match HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund le 22.08.2025 à 15:00 dans le cadre du Rexel Super Cup féminin. #hbf #handball

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