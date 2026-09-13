Livestream premium Pay per View 5,90 € MTV Braunschweig 26/ 69,90 € HSV Hamburg 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer Handball Club Hamburg II vs. MTV Braunschweig HSV Hamburg Hommes 12/12/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-Livestream du match Handball Club Hamburg II vs. MTV Braunschweig. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSV Hamburg HommesMTV Braunschweig MännerHSV Hamburg Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.