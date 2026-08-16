Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Leipzig 39,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer HC Rödertal vs. HC Leipzig HC Rödertal Frauen 21/08/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match entre le HC Rödertal et le HC Leipzig le 21/08/2026 à 19h30 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. HandballHC Rödertal FrauenHC Leipzig FémininesfrauenHC Rödertal Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.