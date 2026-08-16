Diffusion en direct vidéo du match entre le HC Rödertal et le HC Leipzig le 21/08/2026 à 19h30 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. Handball HC Rödertal Frauen HC Leipzig Féminines frauen

HC Rödertal Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.