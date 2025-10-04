Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Erlangen II 26/ 69,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HC Erlangen II vs. HSG Konstanz HC Erlangen Männer II 23/02/27, 22:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Hommes : vidéo en direct du match HC Erlangen II vs. HSG Konstanz. @3-handball-ligaHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IIHSG Konstanz MännerHC Erlangen Männer II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.