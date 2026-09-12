Plus de vidéos et photos de HC Oppenweiler/Backnang Hommes
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV Salamander Kornwestheim
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim - Finale
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Empor Rostock - Halbfinale
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TSB Heilbronn-Horkheim
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. HBW Balingen-Weilstetten II
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. Wölfe Würzburg
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TVS 1907 Baden-Baden
HC Oppenweiler/Backnang Männer·