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HLZ Friesenheim/Hochdorf II vs. HSG Krefeld Niederrhein

HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II
HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II

À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo de la rencontre HLZ Friesenheim/Hochdorf II vs. HSG Krefeld Niederrhein de la 3. Liga Handball Männer le 06/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

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