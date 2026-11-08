Hockey sur glace
ESC Wedemark Scorpions vs. Adendorfer EC II | NEV Senioren (Verbandsliga Nord)
Début du match : 20:00
Lieu : ARS Arena
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