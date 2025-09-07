Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Oppenweiler/Backnang 26/ 69,90 € HSG Albstadt 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HSG Albstadt vs. HC Oppenweiler/Backnang HSG Albstadt Hommes 17/10/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HSG Albstadt vs. HC Oppenweiler/Backnang. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt HommesHC Oppenweiler/Backnang HommesHSG Albstadt Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.