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HBF Play-Offs : HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC - Match pour la 3e place

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HSG Bensheim/Auerbach Frauen
HSG Bensheim/Auerbach Frauen

23/05/26, 15:45

Diffusion en direct vidéo de la rencontre HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC le 23/05/2026 à 18h00 dans les play-offs de la Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @thueringer-hc-frauen

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