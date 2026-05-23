HBF Play-Offs : HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC - Match pour la 3e place

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Diffusion en direct vidéo de la rencontre HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC le 23/05/2026 à 18h00 dans les play-offs de la Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @thueringer-hc-frauen
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