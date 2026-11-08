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Vorrunde 3, Spieltag 9

HSG Kleenheim-Langgöns Féminines vs. Borussia Dortmund

HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W

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JBLH féminin : Vidéo-Livestream du match HSG Kleenheim-Langgöns Femmes vs. Borussia Dortmund. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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