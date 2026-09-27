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Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HSC 2000 Coburg
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HSC 2000 Coburg
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. DJK SF Budenheim
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. SG BBM Bietigheim
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·