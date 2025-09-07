Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/ 59,90 € HC Eintracht Hildesheim 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim HSG Varel Männer 05/09/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerHC Eintracht Hildesheim MännerHSG Varel Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.