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HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim

HSG Varel Männer
HSG Varel Männer

À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo de la rencontre HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-west

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