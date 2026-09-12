Livestream premium Pay per View 5,90 € HBW Balingen-Weilstetten 26/27 69,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HSG Konstanz vs. HBW Balingen-Weilstetten II HSG Konstanz Männer 09/10/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HSG Konstanz vs. HBW Balingen-Weilstetten II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IIHSG Konstanz Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.