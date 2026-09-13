Livestream premium Pay per View 5,90 € TSV Altenholz 26/27 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HV Grün-Weiß Werder vs. TSV Altenholz HV Grün-Weiß Werder Hommes 06/03/27, 18:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HV Grün-Weiß Werder vs. TSV Altenholz. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Grün-Weiß Werder HommesTSV Altenholz MännerHV Grün-Weiß Werder Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.