Livestream premium Pay per View 5,90 € HV Vallendar 26/27 59,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II HV Vallendar hommes 05/09/26, 15:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Video-Livestream de la partie HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar hommesTSV Bayer Dormagen Hommes IIHV Vallendar hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.