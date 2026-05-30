@jcleipzig
Judo
1. Judobundesliga Männer & Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 30/05/26, 12:49
1. Judobundesliga Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 12/04/26, 11:53
1. Judobundesliga Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 12/04/26, 09:25
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 3
Judoclub Leipzig e.V.· 28/09/25, 06:25
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 1
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 4
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 4
Judoclub Leipzig e.V.· 27/09/25, 06:25
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 3
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 1
Judoclub Leipzig e.V.· 28/06/25, 15:55
Judoclub Leipzig e.V.· 28/06/25, 13:55
Judoclub Leipzig e.V.· 10/05/25, 15:55
Judoclub Leipzig e.V.· 10/05/25, 13:55
Bundesligakampftag Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 12/04/25, 15:51
Bundesligakampftag Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 12/04/25, 13:55