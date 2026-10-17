AOK CUP 2026 : B-Jugend : Stream depuis Halle Bergischer Ring

AOK Cup 2026 – männliche B-Jugend (U17) | Bergischer Ring Köln



Der AOK Cup 2026 geht in die dritte Runde! Am 17. und 18. Oktober 2026 empfängt die JSG Handball Köln die besten U17-Nachwuchsmannschaften aus ganz Deutschland zum Jugend-Handball auf Bundesliga-Niveau – live aus der Sporthalle Bergischer Ring in Köln.



🏆 Teilnehmende Mannschaften:

JSG Handball Köln | JSG Handball Köln II | HC Treia/Jübek | HBV Jena 90 | HC Bremen | Rhein-Neckar Löwen | HG Oftersheim/Schwetzingen | VfL Eintracht Hagen



📅 Samstag, 17. Oktober 2026 – Gruppenphase



Gruppe A

09:00 – JSG Handball Köln vs. HC Treia/Jübek

10:40 – HBV Jena 90 vs. HC Bremen

12:20 – HC Treia/Jübek vs. HBV Jena 90

14:00 – JSG Handball Köln vs. HC Bremen

15:40 – HC Bremen vs. HC Treia/Jübek

17:20 – HBV Jena 90 vs. JSG Handball Köln



Gruppe B

09:50 – JSG Handball Köln II vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

11:30 – Rhein-Neckar Löwen vs. VfL Eintracht Hagen

13:10 – HG Oftersheim/Schwetzingen vs. Rhein-Neckar Löwen

14:50 – JSG Handball Köln II vs. VfL Eintracht Hagen

16:30 – VfL Eintracht Hagen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

18:10 – Rhein-Neckar Löwen vs. JSG Handball Köln II