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ProA Quarts de finale : Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Match 4

Kreisbau Kirchheim Knights
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Diffusion en direct vidéo du match de basketball Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 14 mai 2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-kirchheim-knights

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