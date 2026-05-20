ProA Demi-finale : Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Match 1

20/05/26, 17:45
Diffusion vidéo en direct du match de basketball Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 20/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim
21/09/24, 16:45
06/04/25, 12:45
27/09/25, 16:45
18/10/25, 16:15
26/10/25, 15:45
03/04/24, 16:45
04/10/25, 16:45
02/12/23, 17:43
15/03/25, 17:45
11/10/25, 17:15
11/01/25, 17:40
14/05/26, 16:45
09/02/25, 15:45
04/06/26, 16:45
23/12/23, 17:33
01/02/25, 17:45
05/05/24, 14:45
23/12/25, 17:45
30/03/24, 18:01
20/04/24, 16:37
03/01/25, 18:45
08/11/24, 18:45