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ProA Demi-finale : Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Match 1

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Kreisbau Knights Kirchheim
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20/05/26, 17:45

Diffusion vidéo en direct du match de basketball Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 20/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball Kreisbau Knights Kirchheim GIESSEN 46ers BARMER 2. Basketball Bundesliga
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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers
Kreisbau Knights Kirchheim
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