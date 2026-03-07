@ksv-gruenstadt
Haltérophilie
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SSV Samswegen
KSV Grünstadt· 07/03/26, 17:45
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SV Germania Obrigheim
KSV Grünstadt· 07/02/26, 17:45
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TB 03 Roding
KSV Grünstadt· 20/09/25, 16:45
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TSV Heinsheim
KSV Grünstadt· 22/03/25, 17:45
1. Bundesliga AV03 Speyer vs. KSV Grünstadt
KSV Grünstadt· 08/02/25, 17:45
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. AC 1892 Mutterstadt
KSV Grünstadt· 25/01/25, 17:45