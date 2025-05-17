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GFL2 : Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens

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Leipzig Lions
Leipzig Lions

22/08/26, 12:45 UPCOMING : Live in 11d • 23h • 39m • 16s

Video-Livestream des Spiels Leipzig Lions vs. Krefeld Ravens in der German Football League 2 am 27.06.2026. @leipzig-lions @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

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