Livestream premium Pay per View 5,90 € MTV Großenheidorn 26/27 59,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg MTV Großenheidorn Hommes 29/08/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg de la 3. Liga Handball Hommes le 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn HommesESG Gensungen/Felsberg HommesMTV Großenheidorn Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.