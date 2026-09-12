Livestream premium Pay per View 5,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer NHV Concordia Delitzsch vs. HV Grün-Weiß Werder NHV Concordia Delitzsch Hommes 20/03/27, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-Livestream du match NHV Concordia Delitzsch vs. HV Grün-Weiß Werder. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch HommesHV Grün-Weiß Werder HommesNHV Concordia Delitzsch Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.