Addendum commercial

Le présent addendum relatif au produit Commerce (« Addendum ») est conclu entre vous (« vous », « votre » ou « Fournisseur ») et DOSB New Media GmbH (« DOSB NM ») et modifie le Contrat (tel que défini ci-dessous) à compter de la date à laquelle vous cliquez sur le bouton « Accepter » ci-dessous. Si vous acceptez au nom de votre employeur ou d’une autre personne morale, vous déclarez et garantissez que vous êtes légalement habilité à engager votre employeur ou ladite personne morale aux conditions du présent Addendum. Si vous ne disposez pas de cette autorité légale, veuillez ne pas cliquer sur le bouton « Accepter » ci-dessous. Les parties conviennent par les présentes de ce qui suit :

Définitions « Société affiliée » désigne toute société qui contrôle directement ou indirectement une partie, est contrôlée par elle ou est placée sous contrôle commun avec elle. « Contrat » désigne le contrat conclu entre les parties, qui régit l’octroi de licence et la monétisation des contenus du Fournisseur sur Sporteurope.TV (plateforme de streaming de DOSB NM). « Éléments de marque » désigne les noms, logos, marques, dessins et dénominations commerciales d’une partie. « Contenus Commerce » désigne tous les éléments ou services (y compris, sans s’y limiter, les contenus audiovisuels ou graphiques) ainsi que les données, métadonnées, matériels et informations associés que le Fournisseur met directement à disposition des utilisateurs finaux via DOSB en tant que partie spécifique d’un produit Commerce pendant une période déterminée moyennant des frais. « Produits Commerce » désigne les différents produits ou fonctionnalités par lesquels les Contenus Commerce sont mis à disposition des utilisateurs finaux via Sporteurope.TV (et peuvent inclure, à titre d’exemple uniquement, la location, l’achat et les chaînes payantes accessibles en streaming ou en téléchargement, le sponsoring et l’interactivité gaming), tels que décrits dans la version alors en vigueur des Spécifications. « Revenus Commerce » désigne les revenus générés par DOSB NM à partir des frais facturés par DOSB NM aux utilisateurs finaux en lien avec les Produits Commerce. « Services DOSB NM » désigne, sauf définition contraire dans le Contrat, les sites web, applications, produits et services de DOSB, y compris, sans s’y limiter, le site web Sporteurope.TV, les applications, les services API, les intégrations et tous les éléments précités mis à disposition pour la syndication. « Supports marketing » désigne tous les supports marketing que le Fournisseur met à la disposition de DOSB NM, à sa seule discrétion, à des fins de marketing, de publicité et de promotion, comme décrit plus en détail à la section 2.3. Ces supports peuvent inclure des clips vidéo, images, captures d’écran, sizzle reels, promos, bandes-annonces et autres types similaires de supports marketing. « Contenus du Fournisseur » désigne, sauf définition contraire dans le Contrat, les contenus audio et audiovisuels que DOSB NM reçoit du Fournisseur ou qui lui sont mis à disposition, ainsi que toutes les métadonnées et tous les matériels associés mis à disposition de DOSB NM par la livraison indiquée. « Spécifications » désigne les spécifications, politiques et directives applicables aux Produits Commerce, dans la mesure où elles concernent l’utilisation des Produits Commerce par le Fournisseur, que DOSB NM fournit et peut mettre à jour périodiquement.

Licence Licence de contenu Si vous fournissez des fonctionnalités de marque personnalisées ou d’autres Contenus Commerce en vue de leur utilisation dans le cadre du ou des Produits Commerce, vous acceptez ce qui suit : sans limiter la portée des licences accordées dans le Contrat, la concession de licence accordée par le Fournisseur à DOSB NM concernant les contenus du Fournisseur est modifiée de manière à inclure expressément également le droit (mais non l’obligation) pour DOSB NM d’héberger, de mettre en cache, d’acheminer, de transmettre, de communiquer et de mettre à disposition du public, de stocker, de copier, de modifier (comme décrit dans les présentes), de distribuer, d’exécuter, d’afficher, de reformater, d’extraire, d’analyser, de créer des algorithmes sur la base de ces contenus et de les utiliser autrement, dans la mesure où cela est nécessaire : pour rendre ces contenus disponibles via les Produits Commerce ; et dans la mesure jugée nécessaire par DOSB NM, à sa seule discrétion, afin que DOSB NM ou un tiers agissant pour le compte de DOSB NM puisse appliquer le chiffrement. Éléments de marque Nonobstant toute disposition contraire du Contrat, le Fournisseur accorde à DOSB NM une licence non exclusive, mondiale et gratuite pour utiliser tous les Éléments de marque fournis par le Fournisseur (y compris tous les Éléments de marque se rapportant aux Contenus Commerce) dans le cadre de l’utilisation des Produits Commerce, telle qu’autorisée par le présent Addendum, afin de commercialiser et promouvoir les Produits Commerce et/ou la disponibilité des Contenus Commerce, ainsi que pour les utiliser dans des présentations, supports marketing, rapports financiers, communiqués de presse et listes de clients (y compris les listes de clients publiées sur les sites web de DOSB NM et les captures d’écran de Contenus Commerce contenues dans les Services DOSB NM). Supports marketing Le Fournisseur accorde à DOSB NM et/ou à un tiers agissant pour le compte de DOSB NM une licence gratuite, non exclusive et mondiale, pour la durée maximale autorisée par les lois applicables, afin de copier, distribuer, créer des œuvres dérivées (par exemple combiner des parties des contenus marketing avec d’autres contenus), exécuter, représenter et exploiter autrement les contenus marketing sur tous supports, qu’ils soient déjà connus ou encore à développer, exclusivement dans le cadre du marketing, de la promotion et de la publicité des Services DOSB NM conjointement avec les Produits Commerce. Si le Fournisseur choisit de ne pas mettre de supports marketing à disposition de DOSB NM, DOSB NM (et/ou un tiers agissant pour son compte) peut créer des supports marketing à partir de captures d’écran, d’images fixes, de clips ou d’images issus des Contenus Commerce, afin que DOSB NM (et/ou un tiers agissant pour son compte) puisse commercialiser ou promouvoir les Services DOSB NM conjointement avec les Contenus Commerce. Les licences susmentionnées peuvent être sous-licenciées par DOSB NM à ses sociétés affiliées, exclusivement dans le cadre de l’utilisation, de la fourniture et de l’exploitation des Services DOSB NM, à condition que toute violation du présent Contrat par une société affiliée bénéficiant ainsi d’une sous-licence soit considérée comme une violation du présent Contrat par DOSB NM, et que DOSB NM soit directement et uniquement responsable envers le Fournisseur d’une telle violation. Autorisations Sans limiter les obligations du Fournisseur découlant du Contrat, les licences décrites dans la présente section 2 incluent toutes les licences nécessaires pour toutes les prestations de talents ou artistes audiovisuels, ainsi que tous les droits musicaux (y compris les licences de représentation publique) relatifs aux compositions et enregistrements sonores de toute musique contenue dans les Contenus Commerce ou les Supports marketing, synchronisée avec ceux-ci ou en faisant partie.

Utilisation des Produits Commerce Sous réserve des conditions d’éligibilité décrites ci-dessous, le Fournisseur peut choisir, le cas échéant, via quel(s) Produit(s) Commerce il souhaite mettre les Contenus Commerce à disposition. Le Fournisseur peut choisir à tout moment d’activer un ou plusieurs Produits Commerce. Le Fournisseur reconnaît que chaque Produit Commerce peut être soumis à des conditions d’éligibilité différentes et qu’il peut donc ne pas être autorisé à utiliser un ou l’ensemble des Produits Commerce tant qu’il n’a pas satisfait à ces exigences. Les conditions d’éligibilité applicables à chaque Produit Commerce sont définies dans les Spécifications. Afin d’éviter toute ambiguïté, les Contenus Commerce restent soumis à toutes les dispositions du Contrat, sauf modification expresse par le présent Addendum. Nonobstant ce qui précède, les Contenus Commerce ne sont pas pris en compte au titre des prestations ou obligations liées aux contenus définies dans le Contrat (ou dans les modalités de paiement y afférentes), sauf disposition contraire expressément convenue dans les présentes. Entre les parties, le Fournisseur assume l’entière responsabilité de toutes les décisions techniques de programmation et éditoriales relatives aux Contenus Commerce, y compris leur sélection et leur organisation dans les Services DOSB NM conformément au présent Addendum. En conséquence, les parties reconnaissent et conviennent que le Fournisseur, en tant que fournisseur du service à la demande comprenant les Contenus Commerce, est seul responsable de garantir le respect de l’ensemble des lois et réglementations applicables (y compris la directive sur les services de médias audiovisuels (2010/13/UE dans sa version transposée)) applicables aux Contenus Commerce.

Livraison et distribution des contenus Commerce Spécifications Le Fournisseur respectera à tout moment les exigences des Spécifications. Lecture / utilisation Sauf autorisation contraire de DOSB NM, le Fournisseur ne peut activer aucune fonctionnalité limitant la lecture ou l’utilisation des Contenus Commerce. Contenu restreint Sauf autorisation préalable de DOSB NM, le Fournisseur ne mettra pas à disposition via un Produit Commerce de contenus soumis à une obligation de contenu au titre d’un autre accord entre les parties, y compris le Contrat. Territoires Si le Fournisseur est autorisé, dans le cadre du Contrat, à indiquer des restrictions territoriales, il reconnaît que DOSB NM peut, en ce qui concerne les Contenus Commerce, utiliser d’autres technologies de géofiltrage en complément ou en remplacement de la reconnaissance d’adresse IP afin de vérifier si la localisation d’un utilisateur final correspond à la zone (ou au territoire) indiquée par le Fournisseur. Disponibilité des contenus Nonobstant toute disposition contraire du Contrat, le Fournisseur ne retirera aucun Contenu Commerce avant la fin de la période de visionnage ou d’utilisation applicable indiquée dans les Spécifications (étant précisé, pour éviter toute ambiguïté, que le Fournisseur peut à tout moment, à sa seule discrétion, cesser de proposer des Contenus Commerce pour de nouveaux achats ou locations). Si le Fournisseur retire des Contenus Commerce avant la fin d’une période de visionnage ou d’utilisation applicable, DOSB NM peut prendre des mesures afin de garantir que ces Contenus Commerce restent accessibles à l’utilisateur final pendant ladite période applicable. Vous comprenez et acceptez que les licences accordées concernant les Contenus Commerce survivent : à toute résiliation ou expiration du Contrat ou du présent Addendum ; ou à tout retrait des Contenus Commerce par vous jusqu’à l’expiration de la période de visionnage applicable pour l’ensemble des utilisateurs finaux.

Conditions financières Paiements des revenus Commerce Sauf disposition contraire dans le présent Addendum et sous réserve des sections 5.1(c), 5.4 et 5.5 ci-dessous, DOSB NM versera au Fournisseur un montant égal à 75 % multiplié par la valeur la plus élevée entre : les Revenus Commerce ; ou le prix de vente conseillé du Contenu Commerce concerné (le cas échéant). DOSB NM conservera le montant restant. La condition préalable pour que les créateurs puissent proposer des contenus comme offres payantes est que le créateur soit lui-même titulaire des droits et puisse donc décider librement. Pour les contenus issus du panier du contrat 34er avec SportA, la part de revenus s’élève, pour des raisons de droits de licence, à 50 % des revenus nets. Le créateur fixe lui-même le prix de vente (brut), la part des revenus étant calculée sur la base du chiffre d’affaires brut déduction faite des taxes applicables. Dans le cadre de certaines promotions, les parties peuvent convenir mutuellement par écrit (y compris par e-mail) de modifier temporairement et non de manière permanente les paiements dus au Fournisseur en vertu du présent Contrat, à condition que cet écrit confirme les éléments suivants : la durée de la promotion, la nature de la promotion, les Contenus Commerce liés à la promotion ; et les paiements modifiés à verser au Fournisseur. Afin d’éviter toute ambiguïté, aucune disposition du présent Contrat n’empêche DOSB NM de proposer des promotions sans consultation préalable du Fournisseur, et dans ce cas DOSB NM paiera le Fournisseur conformément aux conditions définies à la section 5.1(a). Le partage des revenus défini à la section 5.1(a) ci-dessus ne s’applique pas aux Contenus Commerce proposés dans le cadre d’un bouquet de chaînes. Dans le cas où DOSB NM (à sa seule discrétion) décide de proposer les Contenus Commerce dans le cadre d’un bouquet de chaînes, les parties conviendront d’un commun accord (y compris par e-mail) du pourcentage de partage des revenus applicable. Paiement Sauf disposition contraire dans le présent Contrat, les dispositions relatives au paiement prévues dans le présent Contrat s’appliquent également aux Contenus Commerce. Rapports Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, DOSB NM fournira au Fournisseur des rapports d’utilisation sous la forme généralement mise à disposition des fournisseurs à ce moment-là. Taxes Tous les paiements effectués dans le cadre du présent Addendum s’entendent hors taxes, lesquelles sont imposées par des autorités publiques de quelque nature que ce soit et perçues au titre des transactions relatives aux services fournis en vertu du présent Addendum. Si DOSB NM est tenue de déduire ou de retenir des taxes sur les paiements effectués au Fournisseur et de reverser ces taxes à l’administration fiscale locale, DOSB NM retiendra et reversera ces taxes et versera au Fournisseur le montant net restant après retenue des taxes. Si DOSB NM est tenue de facturer à un utilisateur des taxes pour l’achat de Contenus Commerce, DOSB NM se réserve le droit de calculer le montant de ces taxes, de les reverser à l’administration fiscale locale et de déduire le montant de ces paiements de taxes des Revenus Commerce ou du prix de vente conseillé (selon le cas), avant de calculer la part des revenus revenant au Fournisseur. Paiements non admissibles Afin d’éviter toute ambiguïté, DOSB NM n’est pas responsable des paiements résultant : d’un achat faisant l’objet d’un remboursement (à la discrétion de DOSB NM), d’une rétrofacturation sur carte de crédit ou d’un paiement refusé ; de frais de transaction mobiles ou liés à l’appareil applicables aux achats réalisés sur ces plateformes ; des périodes d’essai gratuites proposées par DOSB NM aux utilisateurs finaux qui s’abonnent pour la première fois à une chaîne d’abonnement ou à un bouquet de chaînes d’abonnement ; ou d’une violation du présent Addendum par le Fournisseur. DOSB NM peut retenir le paiement (sur l’ensemble des revenus dus au Fournisseur) ou refacturer au Fournisseur tout paiement non admissible, tel que décrit au point 5.5 ci-dessus, jusqu’à ce que DOSB NM ait mené une enquête raisonnable. Le Fournisseur coopérera avec DOSB NM dans le cadre de toutes les enquêtes. Le Fournisseur n’autorisera ni n’encouragera aucun tiers à effectuer, directement ou indirectement, des achats de Contenus Commerce ou à accéder autrement aux Contenus Commerce par des moyens automatisés, trompeurs, frauduleux ou autrement non valides, y compris, sans s’y limiter, l’utilisation frauduleuse de logiciels ou de cartes de crédit.

Déclarations, garanties et indemnisations En plus des déclarations et garanties du Fournisseur prévues dans le Contrat, le Fournisseur déclare et garantit que : tous les titres, descriptions, messages publicitaires et marketing ainsi que toutes autres données, informations, Supports marketing ou matériels fournis par le Fournisseur en lien avec les Contenus Commerce sont exacts et exempts de déclarations trompeuses, fausses, mensongères ou frauduleuses ; l’utilisation des Contenus Commerce, des Supports marketing et/ou des Éléments de marque du Fournisseur par DOSB NM ne viole aucune loi, règle, réglementation ou aucun droit applicable, quelle qu’en soit la nature, et ne donne lieu à aucune réclamation exécutoire ni responsabilité ; il respecte toutes les lois et réglementations applicables concernant la fourniture et la distribution des Contenus Commerce, y compris les classifications nationales des contenus et les dispositions en matière de censure ; et pour tout Contenu Commerce mis à disposition par le Fournisseur dans le cadre d’un Produit Commerce (le cas échéant), le Fournisseur fournira ce Contenu Commerce conformément à toutes les descriptions et engagements y afférents. Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations d’indemnisation du Fournisseur au titre du Contrat s’appliquent également au présent Addendum, mais sont étendues aux violations des déclarations et garanties du Fournisseur visées à la section 6.1.

Limitation de responsabilité Aucune disposition du présent Addendum n’exclut ni ne limite la responsabilité d’une partie au titre de : un décès ou un dommage corporel résultant de la négligence d’une partie ou de ses employés, représentants ou agents ; une fraude ou une fausse déclaration frauduleuse ; ou toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par la loi, et ne la limite pas davantage. Sous réserve de la section 7.1, la responsabilité totale de chaque partie concernant l’objet du présent Addendum (qu’elle découle du contrat, d’un délit civil (y compris la négligence) ou de toute autre cause) est limitée au montant net effectivement reçu et conservé par la partie concernée au titre des Revenus Commerce pendant les six (6) mois immédiatement précédant la date à laquelle la réclamation est née (après déduction de toutes les déductions et autres compensations prévues par le présent Addendum).

Durée et résiliation Durée Le présent Addendum prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Addendum et reste valable pour une période de douze (12) mois. Par la suite, il sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives d’un (1) mois, sauf résiliation conformément à la section 8.2 ci-dessous (la « Durée »). Résiliation Chaque partie peut résilier le présent Addendum : avec effet immédiat par notification écrite à l’autre partie si : l’autre partie dépose une demande de faillite, devient insolvable, procède à une cession au bénéfice de ses créanciers ou si un administrateur est nommé pour l’autre partie ou son entreprise ; ou l’autre partie viole ses obligations de confidentialité, telles que prévues dans le Contrat ; ou après les 12 premiers mois, moyennant un préavis de trente (30) jours. DOSB NM peut résilier le présent Addendum ou suspendre l’accès du Fournisseur à un Produit Commerce avec effet immédiat par notification écrite au Fournisseur si : le Fournisseur viole ses déclarations et garanties au titre du Contrat ou du présent Addendum ; ou le Fournisseur ne respecte pas les Spécifications. Le présent Addendum prend automatiquement fin en cas de résiliation ou d’expiration du Contrat. En cas de résiliation du présent Addendum, le Contrat demeure toutefois en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par ailleurs. Survie Les sections 2 (dans la mesure décrite à la section 4.6), 5, 6, 7 et 9 survivront à toute expiration ou résiliation du présent Addendum.