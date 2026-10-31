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Spieltag 15

PS Karlsruhe LIONS vs. SBB Börde Baskets

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BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA : Vidéo en direct du match PS Karlsruhe LIONS vs. SBB Börde

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