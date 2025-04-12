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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SKV Waldkirch
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Mehrfacher Weltpokalsieger,- Europapokalsieger,- Deutscher Meister und Pokalsieger
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