Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € Continuer Spieltag 20SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets SBB Börde Baskets 22/01/27, 18:15 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets. @2bblBasketballSBB Börde BasketsPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.