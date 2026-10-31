Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Bochum 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continuer Spieltag 34SBB Börde Baskets vs. VfL SparkassenStars Bochum SBB Börde Baskets 01/05/27, 17:15 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. VfL SparkassenStars Bochum. @2bblBasketballSBB Börde BasketsVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.