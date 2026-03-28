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Basketball
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Seawolves Academy
Dragons Rhöndorf· 28/03/26, 17:15
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Hertener Löwen
Seawolves Academy· 21/03/26, 16:55
ProB Nord: ETB Miners vs Seawolves Academy
ETB Miners· 14/03/26, 18:15
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 07/03/26, 17:01
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs Seawolves Academy
Iserlohn Kangaroos· 21/02/26, 18:15
ProB Nord: Seawolves Academy vs EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 14/02/26, 16:58
ProB Nord: TSV Neustadt temps Shooters vs. Seawolves Academy
TSV Neustadt temps Shooters· 01/02/26, 16:00
ProB Nord: Seawolves Academy vs. BSW Sixers
Seawolves Academy· 24/01/26, 16:54
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. Seawolves Academy
SC Rist Wedel· 17/01/26, 17:45
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. ETB Miners
Dragons Rhöndorf· 17/01/26, 17:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. LOK BERNAU
Seawolves Academy· 10/01/26, 16:55
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. Seawolves Academy
Itzehoe Eagles· 04/01/26, 15:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Baskets Juniors TSG Westerstede
Seawolves Academy· 20/12/25, 16:30
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Seawolves Academy
Baskets Juniors TSG Westerstede· 13/12/25, 17:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TSV Neustadt temps Shooters
Seawolves Academy· 07/12/25, 16:15
ProB Nord: Hertener Löwen vs. Seawolves Academy
Hertener Löwen e. V.· 22/11/25, 17:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles
Seawolves Academy· 16/11/25, 16:30
ProB Nord: LOK BERNAU vs. Seawolves Academy
LOK BERNAU· 14/11/25, 18:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Dragons Rhöndorf
Seawolves Academy· 08/11/25, 16:25
ProB Nord: Seawolves Academy vs. ETB Miners
Seawolves Academy· 01/11/25, 14:45
ProB Nord: BSW Sixers vs. Seawolves Academy
BSW Sixers· 25/10/25, 15:44
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Rasta Vechta II
Seawolves Academy· 18/10/25, 15:45
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. Seawolves Academy
EN Baskets Schwelm· 11/10/25, 17:15
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel
Seawolves Academy· 05/10/25, 14:00
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Iserlohn Kangaroos
Seawolves Academy· 27/09/25, 15:15
Seawolves Academy· 06/04/25, 15:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000
Seawolves Academy· 21/03/25, 17:45
Seawolves Academy· 01/03/25, 16:48
ProB Nord: Seawolves Academy vs. EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 08/02/25, 16:46
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Bayer Giants Leverkusen
Seawolves Academy· 02/02/25, 10:15
Seawolves Academy· 18/01/25, 12:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn
Seawolves Academy· 11/01/25, 16:45
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TKS 49ers
Seawolves Academy· 14/12/24, 16:45
Seawolves Academy· 08/12/24, 16:45
Seawolves Academy· 17/11/24, 15:15
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt
Seawolves Academy· 03/11/24, 16:45