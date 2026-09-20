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SFN Vechta vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

SFN Vechta Frauen
SFN Vechta Frauen

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. Handball-Liga Femmes : vidéo en direct du match SFN Vechta vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg. @3-handball-liga-frauen

Handball3. Handball-Liga FrauenSFN Vechta FrauenSV Fortuna 50 Neubrandenburg Féminines
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