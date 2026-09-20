Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer SFN Vechta vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg SFN Vechta Frauen 07/11/26, 17:15 À VENIR Dès 3,90 € Suivre . Handball-Liga Femmes : vidéo en direct du match SFN Vechta vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenSFN Vechta FrauenSV Fortuna 50 Neubrandenburg FémininesSFN Vechta Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.