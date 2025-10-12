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SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II

SG Regensburg Hommes
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À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo de la rencontre SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II de la 3. Liga Handball Männer le 07/11/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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