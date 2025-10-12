SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II SG Regensburg Hommes 07/11/26, 18:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre SG Regensburg vs. TV Bittenfeld II de la 3. Liga Handball Männer le 07/11/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg HommesTV Bittenfeld 1898 Männer IISG Regensburg Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.