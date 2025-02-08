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Haltérophilie

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding | 1. Bundesliga Gewichtheben - Journée de compétition 2

SGV Böbingen 1920 e.V.
SGV Böbingen 1920 e.V.

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding

Un moment historique pour le SGV Böbingen : pour la première fois, le club dispute un combat à domicile et participe pour la toute première fois à son deuxième combat en 1. Bundesliga !

Pour l'ouverture devant son public, le SGV Böbingen reçoit le TB 03 Roding. Préparez-vous pour de l'haltérophilie de haut niveau, des duels passionnants et des performances impressionnantes aux haltères.

Samedi 24 octobre 2026
Début de la compétition : 20:00
Lieu : Böbingen an der Rems

Pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents sur place, nous diffusons ce combat exceptionnel en direct sur Sporteurope.TV.

Production du livestream : Benzelrath Livestreaming

Nous souhaitons aux deux équipes une compétition passionnante et couronnée de succès !

#Gewichtheben #Bundesliga #SGVB öbingen #TBRoding #SporteuropeTV #BenzelrathLivestreaming

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SGV Böbingen 1920 e.V. est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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