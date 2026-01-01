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Patinage artistique
Skate Austria
Skate Austria
@skateaustria
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✨⛸ Österreichischer Eiskunstlaufverband ⛸✨
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NRW-Landesmeisterschaften 2018
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Dom Pokal 2018
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NRW-Landesmeisterschaft 2017
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Cup of Berlin 2017
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Nathalie Weinzierl
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NRW Landesmeisterschaften 2020
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Heiko-Fischer-Pokal 2019
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Essener Jugend-Eiskunstlauf Verein
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