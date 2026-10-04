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Sportkegeln Classic
SKG Roßdorf Sportkegeln
SKG Roßdorf Sportkegeln
@skgrossdorf1
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2. Bundeslliga Mitte Frauen
Calendrier et prochains livestreams
Aujourd'hui
10:00
SKG Roßdorf - Unter Uns Bad Neustadt
Sportkegeln Classic · SKG Roßdorf Sportkegeln
10:00
dimanche 1 novembre
dim 1 novembre
11:00
SKG Roßdorf - SV Carl Zeiss Jena
Sportkegeln Classic · SKG Roßdorf Sportkegeln
11:00
dimanche 15 novembre
dim 15 novembre
11:00
SKG Roßdorf - Schützengilde Bayreuth
Sportkegeln Classic · SKG Roßdorf Sportkegeln
11:00
dimanche 13 décembre
dim 13 décembre
11:00
SKG Roßdorf - Kriemhild Lorsch
Sportkegeln Classic · SKG Roßdorf Sportkegeln
11:00
dimanche 10 janvier
dim 10 janvier
11:00
SKG Roßdorf - TSV Breitengüßbach
Sportkegeln Classic · SKG Roßdorf Sportkegeln
11:00
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