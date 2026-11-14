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Spieltag 12
Spieltag 12
Handball
SV Todesfelde von 1928 e. V. vs. HSV Solingen-Gräfrath 76
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. TuS Jöllenbeck e.V.
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. SFN Vechta
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
SV Todesfelde von 1928 e. V. vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. VfL Oldenburg II
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. Buxtehuder SV II
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. TSV Altenholz
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. HSG Blomberg-Lippe II
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·