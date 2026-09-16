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SV Union Halle-Neustadt vs. FRISCH AUF Göppingen

SV Union Halle-Neustadt Frauen
SV Union Halle-Neustadt Frauen

À VENIR Dès 5,90 €

Alsco Handball Bundesliga Femmes : vidéo-en direct du match SV Union Halle-Neustadt vs. FRISCH AUF Göppingen.

HandballSV Union Halle-Neustadt FrauenFRISCH AUF Göppingen Frauenfrauen
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