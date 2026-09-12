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DHB-Pokal der Frauen: TG Nürtingen vs. TuS Metzingen - Runde 1
SG Nürtingen - Zizishausen Frauen·
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DHB-Pokal der Frauen: TG Nürtingen vs. VfL Oldenburg - 2. Runde
SG Nürtingen - Zizishausen Frauen·
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FOR FREE - 2. HBF: TG Nürtingen und TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
SG Nürtingen - Zizishausen Frauen·