TG Allgäu e.V. @tgallgaeu Suivre

Die Turngemeinschaft Allgäu e.V. aus Kempten ist inzwischen DER Verein wenn es um Kunstturnen männlich im Allgäu geht. Das Ziel seit 1987: Zusammenführen der turnerischen Kräfte im Allgäu, um damit das Turnen in höheren Ligen zu ermöglichen.