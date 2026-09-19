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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - Thüringer HC II vs. 1. FSV Mainz 05 II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: Thüringer Handball Club II vs. HSG Blomberg-Lippe II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - Thüringer HC II vs. PSV Recklinghausen
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