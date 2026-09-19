Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Teampass 2026/27 - Bensheim 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach Thüringer HC Frauen 30/12/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Alsco Handball Bundesliga Femmes : vidéo-diffusion en direct du match Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach. HandballThüringer HC FrauenHSG Bensheim/Auerbach FrauenfrauenThüringer HC Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.