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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - TSG Friesenheim vs. HSG St. Leon/Reilingen
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. Handballclub Damen Gröbenzell
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. HSG St. Leon/ Reilingen
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