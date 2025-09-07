Livestream premium Pay per View 5,90 € TSG Münster 26/ 69,90 € HV Vallendar 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSG Münster vs. HV Vallendar TSG Münster Männer 17/04/27, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : vidéo en direct du match TSG Münster vs. HV Vallendar. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerHV Vallendar hommesTSG Münster Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.