Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Hanau 26/ 69,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Hanau TSV Bayer Dormagen Hommes II 06/12/26, 12:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-Livestream du match TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Hanau. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Hommes IIHSG Hanau MännerTSV Bayer Dormagen Hommes II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.