Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Krefeld Niederrhein 26/ 69,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Krefeld Niederrhein TSV Bayer Dormagen Hommes II 24/04/27, 13:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match TSV Bayer Dormagen II vs. HSG Krefeld Niederrhein. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Hommes IIHSG Krefeld Niederrhein HommesTSV Bayer Dormagen Hommes II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.